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Tekirdağspor - Cizrespor: 3-1

Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) STAT: General Basri Saran Stadı HAKEMLER: Volkan Cindemir(xxx), Özgür Akıncı (xxx), Mustafa Zıvalı (xxx)

08 Ekim 2017 21:19

Mehmet YİRUN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

STAT: General Basri Saran Stadı
HAKEMLER: Volkan Cindemir(xxx), Özgür Akıncı (xxx), Mustafa Zıvalı (xxx).
TEKİRDAĞSPOR: Çağan(xx)- Taha(xx), İbrahimcan (xx), Mücahit (xxx)(Dk. 56 Oğuzhan x), Emre (xx), Muhammed(xxx)(Dk. 86 Aykut x), Rıza (xxx), Emre Alan (xxx)(Dk. 90 Berk x), Nurullah (xx), Burak (xx), Vedat (xxx).
CİZRESPOR: Serkan(x)- Gökhan(xx), Şamil(x)(Dk. 46 Vedat x), Cemre (x)(Dk. 81 Mehmet x), Hurşut (xx), Sami (x), Muhammet Ali (x), Erhan (x), Emrah (x), Samet(x), Mazlum (x).
GOLLER: Dk. 32 Emre, Dk. 45+3, Dk. 66 Muhammed (Tekirdağspor),  Dk. 66 Hurşut (Cizrespor).
SARI KARLAR: Muhammed, Çağan, Nurullah, Taha (Tekirdağspor), Sami, Erhan (Cizrespor).

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Cizrespor\'u 3-1 yendi.
9\'uncu dakikada ceza sahasında topla buluşan Taha’nın sert şutu ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
32’nci dakikada kornerden gelen topla buluşan Emre’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
45+3\'üncü dakikada Muhammed ceza sahasında kaleciyi çalımlayıp topu ağlara bıraktı: 2-0.
66\'ncı dakikada Hurşut, kalesini terk eden Çağan’ın sağından topu ağlara gönderdi: 2-1.
67’nci dakikada İbrahimcan’ın sağ kanattan yaptığı ortayı iyi takip eden Muhammed’in vuruşu ağlarla buluştu: 3-1.
70\'inci dakikada Emre Alan’ın sert vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

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