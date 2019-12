Tekirdağlı öğrencilerin başarısı

Tekirdağ Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Özer, 4 tane Leonardo da Vinci, 5 tane Comenius projeleri kapsamında 9 projelerinin AB tarafından kabul edildiğini söyledi. Özer, üye ülkelerden proje ortaklarına ziyarette bulunacaklarını bildirdi.



Tekirdağlı öğrenciler AB Projeleri üretmeye devam ediyor. Şu ana kadar üretilen ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projelere yenileri eklenmesi yönünde çalışmalr sürüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Özer, "Biri yenileme, 8'i yeni başvuru olan toplam 9 proje kabul edildi. 9 Projeden 4 tanesinin Leonardo da Vinci(LdV) 5 tanesinin de Comenius projeleri kapsamındaydı. Kabul edilen projeler ile Okullarımız Avrupa Birliğine üye ülkelerden proje ortaklarına ziyarette bulunacaklar" dedi.



Bu tip projelerin öğretmenler ve özellikle öğrenciler açısından görgü, bilgi ve yenilenme açısından çok önemli olduğunu belirten Özer, "Şu ana kadar 34 öğretmen ve 96 öğrencimiz bu projeler kapsamında AB üyeleri ülkelere proje ortaklık bağı nedeniyle ziyaretlerde bulundu. Hızlı bir biçimde devam eden proje çalışmaları her geçen gün artarak devam edecek" diye konuştu.



Projeler Ve Okullar



Özer kabul edilen projeler ve okullarla ilgili şu bilgileri verdi: "Leonardo Da Vinci projesi kapsamında: Europen CNC-Network-Moulding For Europe/LdV Ortaklıkları. Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi. De Monte Mobilya ve Yapı Elemanlarının imalatında Avrupa'da ki Yeniliklerin deneyiminin kazandırılması(LdV/IVT)Çorlu Mehmet Rüştü Uzel Anadolu Teknik Anadolu Meslek Teknik Lise ve E.M.L. Avrupa Gastronomisinde Hareketlilik (PLM) Tekirdağ Otelcilik ve Turizm Eğitimini destekleyenler Derneği. İleri Kaynak Teknolojileri alanında Öğrencilere Meslek Deneyiminin kazandırılması Çorlu Halk Eğitimi Merkezi (LdV/IVT). Comenius kapsamında kabul edilen Projeler: Europen Parliament Simulation İmproving Learning Organized Negotiation Tekirdağ Anadolu Öğretmen Lisesi. Friendly to Nature-İmportant to European Fature Namık Kemal Lisesi. Living With Our And Other's Religions-Together in Diversity Çorlu Özel Trakya Lisesi. The Children and the European Traditions Gazi İlköğretim Okulu. If I Were EU Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi"