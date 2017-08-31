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Tekirdağ'ı üzen, Manisa'yı ise sevindiren yatırım

MANİSA, (DHA)- TEKİRDAĞ Rakı Fabrikası'nın Manisa'ya taşınarak üretimini Alaşehir İlçesi'nde yapmaya başlaması, başta üzüm üreticileri olmak üzere bölgede yaşayanları sevindirdi

31 Ağustos 2017 12:41

MANİSA, (DHA)- TEKİRDAĞ Rakı Fabrikası\'nın Manisa\'ya taşınarak üretimini Alaşehir İlçesi\'nde yapmaya başlaması, başta üzüm üreticileri olmak üzere bölgede yaşayanları sevindirdi.
Tekirdağ\'da 1 Eylül 1931\'de kurulan Tekirdağ Rakı Fabrikası, 1 Mart 2014\'te özelleşti. Satın alan firma Tekirdağ\'daki fabrikanın üzümün merkezi Manisa\'ya taşınması kararı alındı. Makine parkları sökülen fabrika, bir süre önce Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ne taşındı. Kentte içki alkolü üretimi yapan Alaşehir Suma Fabrikası arazisinde kurulan bir tesiste, üretime başladı. Fabrikanın Manisa\'ya taşınması Tekirdağlıları üzerken, Manisalı üzüm üreticileri başta olmak üzere bölgede yaşayanları sevindirdi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, rakı ve alkol fabrikalarının hem gıda amaçlı hem sağlık amaçlı işlemesi ile üzümde büyük kazanç sağlanacağını söyledi. Seyyar, tesisin kente kurulması ile Manisa ovasındaki çiftçinin rahatlayacağını dile getirdi.
CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise Türkiye\'de üzüm üretiminin yüzde 90\'lık bir bölümünü elinde bulunduran Manisa\'da, Tekirdağ Rakı Fabrikası\'nın üretime başlamasıyla, adı Manisa ile özdeşleşen birçok değerin de yeni ürünlerle markalaşabileceğini dile getirdi. Yeni tesisin kurulması ile esnafın kalkınacağını, istihdam oluşacağını belirten Nurlu, en önemli konu olarak da üzüm üreticilerinin rahatlayacağını söyledi.
\"TARİŞ-TAT FABRİKASI DA FAALİYETE GEÇMELİ\"
Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise yeni tesisin Alaşehir\'de faal olarak çalıştığını, üzüm üreticisi dışında, şehrin kalkınması için ve oluşan istihdam ile de çok büyük yararları olduğunu söyledi. Türk, \"Rakı fabrikasının buraya taşınması bizi sevindirdi. Üzüm üreticisi açısından da olumlu bir gelişme oldu\" dedi. Türk ayrıca, Alaşehir\'de Tariş ve Koç ortaklığı ile uzun zaman önce kurulan Tariş-Tat adlı rakı fabrikasının da uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, bu tesisin de faaliyete geçmesini beklediklerini söyledi.

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