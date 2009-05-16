Tekirdağ'ı çöp dumanı sardı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi'ndeki çöp depolama alanında çıkan yangın nedeniyle kent merkezinin üzeri siyah dumanla kaplandı. Yangına itfaiye ekiplerinin su ile müdahalesinin yanı sıra yanan çöplerin üzerine yaklaşık 100 kamyon toprak döküldü.



Çorlu'ya 5 kilometre uzaklıktaki Fakülte Mevkii'nde bulunan depolama alanında gece saatlerinde başlayan çöplük yangını sıkıntıya yol açtı. Çöp depolama alanının büyük bir bölümünde yangın nedeniyle yükselen dumanlar rüzgarın etkisiyle kent merkezinin üzerine kara bulut gibi çökmesi tepkiye neden oldu.



Ekiplerin aralıksız söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ünal Nişancı, ``İtfaiye ekipleri yangına su ile müdahale ederken bir yandan kepçelerle yangının üzeri toprakla kapatılmaya çalışılıyor'' dedi.



Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ise, ``Çöp bu yanar tabiki. Ekiplerimiz geceden bu yana aralıksız çalışıyor. Yangını kısa sürede söndürerek Çorlu'ya rahat bir nefes aldıracağız'' dedi. 200 bin 577 nüfuslu Çorlu'da her gün söz konusu depolama alanına günde ortalama 400 ton çöp döküldüğü bildirildi.

