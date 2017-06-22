Tekirdağ'daki Safaalan köyü 3. Havalimanı yüzünden bu hale geldi!

Cengiz-Mapa-Kalyon ortaklığı ile 3. Havalimanı’na malzeme üretmek için kurulan şirketin 8 ay önce faaliyete geçirdiği granit ocağı, Safaalan köyünün tahribine neden oldu. Ocak açılmadan önce sık yeşil alanın yer aldığı bölge, sonrasında ağaçsız bir görüntü oluşturdu.

Birgün'de yer alan habere göre, 3. Havalimanı’na malzeme sağlamak için geçen yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan 100 hektarlık ormanlık alanda “ÇED gerekli değildir” kararı almıştı. Şirket, ardından “Patlamalı Granit Ocağı ve Eleme Tesisi” izni alarak bölgede binlerce ağacı kesti.

Aynı şirket, daha önce Ağaçlı ve Işıklar köyünün tahribine neden olan olmuştu.

Kamu yararı varmış!

İGA Havalimanı şirketinin ortaklarından biri 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları ile ortaya çıkan ses kayıtlarında “Milletin a… koyacağız” diyen Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz. Çevre örgütlerinin, belediyelerin ve halkın projeye karşı açtıkları ‘yürütmeyi durdurma’ talepli dava ise 12 Haziran’da “kamu yararı var” denilerek reddedildi.

Kuzey Ormanları’nın bir parçası olan, yer altı sularıyla, farklı canlı türleriyle ve kuşların göç yolu üzerinde bulunmasıyla önemli bir özelliğe sahip Safaalan’da hayvancılık ve meyvecilik ön planda. Manda yoğurdu ve kiraz bahçeleriyle meşhur olan Safaalan ayrıca kırsal turizme açılan bir yer. Kısa zaman önce jeotermal su kaynağı bulunan Safaalan’da bu proje nedeniyle jeotermal tesis yapılması da tehlikeye girdi.

Saray Doğayı Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve derneğin Avukatı Demet Karpat, bir yıl önce açtıkları “yürütmeyi durdurma” talepli davalarının mahkeme kararıyla reddedildiğini belirterek, dava devam ederken projenin hayata geçirildiğine ve ağaçların kesimine başlandığına dikkat çekti.

100 hektarlık alanı 25 hektarlık alan gibi göstererek ÇED sürecinden kaçınıldığını belirten Karpat, “Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız üzere yasayı dolanmak ve ÇED sürecinden kaçınmak amacıyla bu yola başvuruyorlar. Birkaç ay sonra sessiz sedasız kapasite artışları ile 100 hektarın da hakkından geliyorlar. Dosyada bizim itirazımıza konu olan hidroloji raporu, Saray Belediye Başkanlığı görüşü, TESKİ görüşü, İlçe Sağlık Kuruluşu görüşü eksiklikler giderilmeden, ‘proje sahasına başlanamaz’ kararına karşın faaliyetlerine devam ettiler. Bu durum milyonlarca lira para cezası gerektiriyor. Bu konuda başvurularımızı yaptık ancak idari mahkeme harekete geçmiyor. Biz de işlem yapmamakta direnen kamu görevlileri hakkında “görevi ihmal” den şikâyette bulunacağız” diye konuştu.

Yılda 15 milyon ton granit

Projeye göre yerleşim yerine 1 km uzaklıktaki alanda yılda 15 milyon ton granit çıkarılması planlandığını kaydeden Karpat şunları söyledi: “Tesiste 116 kamyon günde 2 bin kez sefer yapması ön görülüyor. Yollar bu kadar kamyonun geçmesine uygun bile değil. Daha yakın bir tarihte bir kamyon kaza yaptı ve şoförü yaşamını yitirdi. Ayrıca haftanın 6 günü dinamitler patlatılıyor. Gürültü, toz ve duman nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyoruz.”

Binlerce ağaç yok edildi

Ormancılık, hayvancılık, meyveciliğin büyük zarar gördüğüne vurgu yapan Karpat şöyle devam etti: “İnşa alanına izin alamadığımız için giremiyoruz. Ancak fotoğraflardan binlerce ağacın kesildiğini söyleyebiliriz. Bu alanda ardıç, meşe, kayın ağaçları bulunuyor.”

Proje sahasından 7 tane dere geçtiğini, bu derelerden birinin de Safaalanı Deresi olduğunu kaydeden Karpat, tatlı su kaynaklarının zarar gördüğünü dere yataklarının yerinin değiştirildiğini ifade etti.

Safaalanı’nın kırsal turizm açısından da önemli olduğunu belirten Karpat, son olarak şunları kaydetti: “Bu bölgede kısa süre önce jeotermal bulunmuştu. Bu durum bölge insanını sevindirmişti. Yeni bir geçim kaynağı olacaktı. Buraya jeotermal tesisi kurulması planlanıyor. Hatta bunun için yetkililerle görüşme yapılmıştı. Ancak bu proje ve başka projeler nedeniyle ne yazık ki bu tesisin inşası mümkün görünmüyor.”