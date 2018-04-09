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Tekirdağ'daki cani: Yakalanmasaydım kızı da kendime de öldürecektim (2)

TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi Güzel Belli (44) ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y

09 Nisan 2018 20:50

TUTUKLANDI
Tekirdağ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi Güzel Belli (44) ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne\'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.\'yi (14) kaçırdıktan sonra yakalanan Hayati Belli (47), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece \'tasarlayarak birden fazla kişiyi kasten öldürmek\' suçundan tutuklandı. Adliyeden Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş güvenlik önlemleriyle çıkarılan Hayati Belli, cezaevine konuldu.

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