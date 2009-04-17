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Yaşam

Tekirdağ’da zincirleme kaza

17 Nisan 2009 20:32

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu-Çerkezköy kara yolu Velimeşe Kavşağı'nda, işçi taşıyan ve sürücüleri belirlenemeyen 59 S 2632, 59 S 1781, 59 S 1685 ve 59 S 9149 plakalı otobüsler ile 59 UA 132 plakalı kamyonet ve 59 DJ 2613 plakalı otomobil çarpıştı.

Zincirleme kazada, Şenol Sarısoy, Erdem Sefa, Ayşe Öztürk, Necibe Güneş, Mehmet Ali Özmen, Veysel Mintaş, Cüneyt Yılmaz, Ersan Çakır, Güray Serbest, Yusuf Öztürk, Eser Zobarlar, Nihat Demir, Müjdat Uysal, Yeşim Ayyıldız, Mustafa Tunca, Özkan Aslan, Gürkan Gündüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Hizmetler Servisi ekiplerince, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ayakta tedavi edilen yaralılar taburcu edildi.

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