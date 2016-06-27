Tekirdağ'da yüzlerce deniz yıldızı kıyıya vurdu

Tekirdağ’ın Marmara Denizi’ne kıyısı olan Kumbağ Mahallesi’nde yüzlerce ölü deniz yıldızı karaya vurdu. Sahilde deniz yıldızlarını görünce şaşıran tatilcilerden bazıları toplayıp denize geri atarken, bir çoğu da sepetlere topladı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü de ölü deniz yıldızlarının karaya vurmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre,Kumbağ'da tatil yapan Didem Deniz, uzun yıllardır sahilde böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirterek şöyle dedi:

"Yaz aylarında geliyoruz buraya. Daha önce hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Çok sayıda deniz yıldızı sahile vurdu. Durumu görünce bizde merak ettik, internetten araştırdık. Toplu intihar edebildiklerini öğrendik. Hatta bazıları hareket ediyordu. Biz bazılarını yeniden suya attık belki yaşarlar diye ancak yeniden kıyıya çıktılar. İnsanlar daha sonra kıyıya vuran deniz yıldızlarını topladı."

İlk kez çok sayıda deniz yıldızının ölü olarak karaya vurduğuna şahit olduğunu söyleyen Özkan Tutarer da, "Ben küçüklüğümden beri yazlığa gelirim buraya. İlk kez böyle bir şeye şahit oldum. Kıyıya vuran deniz yıldızları çok da kötü bir koku yayıyor" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme başlattı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi. Yüzme suyunun kalitesinin belirlenmesi için Halk Sağlığı Müdürlüğü ile birlikte 15 günde bir deniz suyundan numuneler aldıklarını belirten Albayrak, "Bu numuneleri İstanbul Hıfzıssıhha’ya gönderiyoruz. Sonuçlar birkaç güne kadar elimize geçecek. Ama yine de bölgede bir inceleme yapacağız. Denizi kirleten bir neden var mı bakacağız" dedi.