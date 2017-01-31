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Yaşam

Tekirdağ’da yine aynı görüntü!

Polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı

31 Ocak 2017 20:16

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi'nde bir hafif ticari aracın arkasına bağlanan köpek, bu şekilde çekilerek götürüldü. Köpeğin götürülmesini cep telefonu ile fotoğraflayan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Polis, araç sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Çorlu'da geçen aralık ayında yine Hıdırağa Mahallesi'nde V.D., otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği metrelerce sürüklemiş ve şikayet üzerine yakalanmıştı. 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olay, Çorlu İlçesi Hıdırağa Mahallesi'nin Çerkezköy İlçesi karayolu üzerindeki Kamyon Yolu olarak adlandırılan bölgede meydana geldi. 

Karayolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, önünde hareket halinde olan arka kapağı açık bırakıldığı için plakası belirlenmeyen hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin götürüldüğünü gördü. Köpeğin bu durumunu cep telefonu ile görüntüleyen kişi, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, durumu yetkililere bildirdi. 

Durumdan haberi olanların da şikayeti üzerine polis, arabasının arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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