Tekirdağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yılbaşı öncesinde polisin yaptığı operasyonda 800 şişe ve 300 litre kaçak içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Tekirdağ İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya kaçak içki sürüleceğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Adreslerdeki aramada 800 şişe ile 300 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı. Kaçak içkilere el konuldu, soruşturma başlatıldı.



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