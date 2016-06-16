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Tekirdağ'da yaşlı bir kadın kuyuda ölü bulundu

Polis 80 yaşındaki yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

16 Haziran 2016 20:11

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yaşlı kadın su kuyusunda ölü bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre , Izgar Mahallesi'nde yaşayan annesi Nebiye Salman'a (80) telefonla ulaşamayan Ahmet Salman, annesinin evine gitti. 

Evde kimsenin bulunmadığını gören Ahmet Salman, evin çevresinde yaptığı aramada annesinin komşu evin bahçesindeki su kuyusunun içinde olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince yaşlıkadın kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Nebiye Salman'ın hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Salman'ın cenazesi, buradan İstanbulAdli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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TekirdarNebiye Salmansu kuyusu

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