T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da uyuşturucuya 12 tutuklama

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ il merkezi ve Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

25 Eylül 2018 15:16

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ il merkezi ve Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaklaşık 100 polisin katılımı ile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Daha önce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, sorgularının ardından Çerkezköy ve Tekirdağ\'da adliyelere sevk edildi. Şühelilerden 12\'si tutuklanıp cezaevine konurken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARDEŞÇERKEZKÖY Tekirdağ DHA TEKİRDAĞTekirdağEmniyet MüdürlüğüDahaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24