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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı

31 Aralık 2018 22:17

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da polis ekiplerince yeni yıl öncesi düzenlenen operasyonda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Tekirdağ ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yılbaşı öncesinde uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde yapılan uygulamalarda 30 gram eroin maddesi, uyuşturucu nitelikli 30 hap, hassas terazi ve ölçü kabı, 2  pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

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