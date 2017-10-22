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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ(DHA) - TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda esrar, bonzai, tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı

22 Ekim 2017 00:48

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ(DHA) - TEKİRDAĞ\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda esrar, bonzai, tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 5 kilo 218 gram esrar, 250 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 14 bin 500 TL para ile bir hassas terazi  ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.


 

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