Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ(DHA) - TEKİRDAĞ\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda esrar, bonzai, tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 5 kilo 218 gram esrar, 250 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 14 bin 500 TL para ile bir hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



