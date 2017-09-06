T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tekirdağ'da üç çocuğa istismarla suçlanan emekli astsubay tutuklandı

"Çocukları yönetim odasına götürdü, porno izletip istismarda bulundu"

06 Eylül 2017 16:26

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 63 yaşındaki apartman yöneticisi emekli astsubay Ayhan Y., üç çocuğa istismarla suçlanarak tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 8 ve 11 yaşındaki iki kız kardeş, durumu anne ve babasına anlattı. Bunun üzerine aile hemen polise giderek şikayetçi oldu. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli astsubay Ayhan Y.’yi gözaltına alırken, kız kardeşlerin de psikolog eşliğinde ifadeleri alındı.

Kız kardeşler, apartman yöneticisinin kendilerini yönetim odasına götürüp, film izlettiğini ve taciz ettiğini söyledi. Gözaltına alınan Ayhan Y.’nin sorgusu devam ederken, bu kez aynı apartman oturan 9 yaşındaki kız çocuğu da ailesine Ayhan Y.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatması üzerine bu aile de şikayetçi oldu.

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 

ETİKETLER

Tekirdağemekli astsubayistismartacizsapık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24