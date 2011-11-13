T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü TEKİRDAĞ (A.A)

13 Kasım 2011 20:47

-Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü TEKİRDAĞ (A.A) - 13.11.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolcu otobüsünün emniyet şeridindeki otomobil ve iş makinesine çarpması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çorlu yolu üzerindeki çiftlikler mevkisinde, İsmail Hakkı Şahin'in kullandığı 16 NZ 450 plakalı yolcu otobüsü  güvenlik şeridinde duran 59 YD 508 plakalı otomobil ile 34 06 91 58 plakalı iş makinesine, çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü İsmail Hakkı Şahin, otomobilde bulunan Ahmet Bormalı ve Mehmet Bormalı kardeşlerle Cemal Arıcan ve iş makinesinin sürücüsü Mehmet Sümbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki yolculardan Mustafa Can, Regaip Destancı, Hacer Metin, Ayşenur Aytan, Gülay Acar, Sinem Evirgen, Yiğit Mutlu, Mehmet Kemal Mertsoy, Ümit İrem, Gizem Demir ve Mertal Bahar yaralandı.  Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralıları ilçedeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat süreyle tek yönlü sağlandı.  Çorlu Kaymakamı Ali Dursun ve öteki yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24