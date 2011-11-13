-Tekirdağ'da trafik kazası: 5 ölü TEKİRDAĞ (A.A) - 13.11.2011 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yolcu otobüsünün emniyet şeridindeki otomobil ve iş makinesine çarpması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çorlu yolu üzerindeki çiftlikler mevkisinde, İsmail Hakkı Şahin'in kullandığı 16 NZ 450 plakalı yolcu otobüsü güvenlik şeridinde duran 59 YD 508 plakalı otomobil ile 34 06 91 58 plakalı iş makinesine, çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü İsmail Hakkı Şahin, otomobilde bulunan Ahmet Bormalı ve Mehmet Bormalı kardeşlerle Cemal Arıcan ve iş makinesinin sürücüsü Mehmet Sümbül, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki yolculardan Mustafa Can, Regaip Destancı, Hacer Metin, Ayşenur Aytan, Gülay Acar, Sinem Evirgen, Yiğit Mutlu, Mehmet Kemal Mertsoy, Ümit İrem, Gizem Demir ve Mertal Bahar yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralıları ilçedeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat süreyle tek yönlü sağlandı. Çorlu Kaymakamı Ali Dursun ve öteki yetkililer olay yerinde incelemelerde bulundu. Cesetler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.