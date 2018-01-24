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Tekirdağ'da terör örgütü propagandasına 5 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da sosyal medya hesaplarından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı

24 Ocak 2018 20:49

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da sosyal medya hesaplarından, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma, Çerkezköy ve Şarköy ilçe jandarma komutanlıkları istihbarat şube ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/KCK/PYD- YPG ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı aleyhinde sosyal medya üzerinden propaganda yapıldığını saptadı. Ayrıca, terör örgütleri PKK/PYD\'ye eleman kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.
Jandarma ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, Kapaklı ilçesinin Karaağaç Mahallesi\'nde 3, Çerkezköy\'ün Kızılpınar Mahallesi\'nde 1, Şarköy ilçesinde de 1 olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.E., S.K., Ö.K., Ş.K. ve H.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

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