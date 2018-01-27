Tekirdağ'da terör örgütü propagandasına 4 tutuklama

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da, sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kapaklı ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Zeytin Dalı Harekatı\'nı eleştirip, terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde 3, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi\'nde 1, Şarköy\'de de 1 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler Ş.B., Ş.Ö., F.A., Ş.K. ve M.T. Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B., Ş.Ö., F.A. ve Ş.K. tutuklandı, M.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.