T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

09 Mayıs 2018 20:22

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4\'ü tutuklandı.
Çorlu İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Çorlu, Hayrabolu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar, İstanbul, Muğla, Aksaray, Düzce, Aksaray ve Yalova illerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılığa teşebbüsü olaylarına ilişkin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu 5\'i teşebbüs aşamasında, 15 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen S.K., Ö.Y., E.Y., A.K. ve M.Ö. Çorum\'da, H.C. ise Kırıkkale\'de yakalandı. Aynı suçtan aranan A.B., Ö.B. ve A.G.\'nin ise cezaevinde oldukları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerini telefonda vali ve valilik özel kalem müdürü olarak tanıtıp, vatandaşları yaklaşık 80 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
Gözaltına alınanlardan E.Y., savcılık talimatıyla Çorum Cumhuriyet Savcılığı\'na teslim edilirken diğer şüpheliler Tekirdağ\'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi\'ne sevk edilen şüphelilerden S.K., Ö.Y., A.K. ve M.Ö. \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan tutuklandı. H.C. ise yaşlı ve hasta olduğuna dair rapor sunduğu mahkemece serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞCumhuriyet BaşsavcılığıHayraboluSüleymanpaşaAfyonkarahisarMuğla Aksaray Düzce AksarayYalovaTekirdağ Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü YankesicilikDolandırıcılık Büro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24