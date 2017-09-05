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Tekirdağ'da tatilcilerin trafikte gece yoğunluğu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle özellikle İstanbul'a dönüş için son günü terci edenler uzun araç kuyrukları oluşturdu

05 Eylül 2017 02:13

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle özellikle İstanbul\'a dönüş için son günü terci edenler uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyılarında 10 günlük Kurban Bayramı tatillerine geçirenler özellikle İstanbul\'a dönüş yolunda yoğunluk nedeniyle Tekirdağ\'da gece yarısı uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ-İstanbul D-110 karayolu, Malkara Tekirdağ girişi ve Çevre yolunda yoğunluk yaşandı. Dönüş nedeni ile oluşan yoğunluk devam ederken, Tekirdağ-İstanbul karayolunda  20 kilometrelik araç kuyruğu trafiği durma noktasına getirdi. Zaman zaman da maddi ve hafif yaralanmalı kazalar meydana geldi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürdüğü görüldü.

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