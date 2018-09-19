Tekirdağ'da 'Taş Heykel Sempozyumu'

Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa Belediyesi\'nce düzenlenen \'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na 8 ülkeden katılan heykeltıraşlar, heykellerini yapmaya başladı. Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, \"Amacımız, çocuklarımızın, gençlerimizin daha fazla sanatla haşır neşir olması. Heykel sanatına yeni sanatçılar da katmaya çalışıyoruz\" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nce 4\'üncüsü düzenlenen \'Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'nun bu yıl teması, \'üzüm ve insan\' olarak belirlendi. Sempozyuma 8 ülkeden katılan 8 heykeltıraş, Tekirdağ sahilindeki dolgu sahasında mermerleri yontmaya başladı. Sanatçılar, heykellerinde Tekirdağ\'ın meşhur üzümü ile insanı birlikte ele alıyor. Türkiye\'den katılımın yanı sıra Macaristan, İtalya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, İspanya ve Rusya\'dan sempozyuma gelen 8 heykeltıraş, \'Baküs\'ten mitolojide asma ağaçlarından sorumlu rahip \'Bacchant\'a kadar canlandırmalara eserlerinde yer veriyor. Heykeltıraşların tamamlayacağı heykeller, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatçıların büyük özveri ile heykelleri yaptığını belirterek, \"Bizim taş heykel sempozyumumuz uluslararası akredite bir sempozyum. Dünyanın 8 ayrı ülkesinden 8 ayrı sanatçı bizimle beraberler. Marmara Denizi kıyısında Marmara Adası\'nın mermerlerini kütle halinden heykel haline getirecekler. Heykel önemli bir sanat ama maalesef bizim ülkemizde 1 milyon nüfusa 1 heykeltıraş bile düşmüyor. Bizim amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin daha fazla sanatla haşır neşir olması. Heykel sanatına yeni sanatçılar da katmaya çalışıyoruz. Bu sene ilavede yaptık, heykel eğitimi alan öğrencilere yarışma da yaptık. Kapanışta dereceye girenlere ödül vereceğiz. Bu yıl 4\'üncüsünü de yaptığımız çalıştaylarda her sene ayrı tema olarak yaptığımız çalışmalarda kentte 40 yakın heykel yapıldı ve heykel yapılmaya devam edilecek\" diye konuştu.

\'ÜZÜMÜN İNSANLA BİRLİKTELİĞİNİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Sempozyumda bu yıl üzüm ve insanın birlikteliğini anlatmaya çalıştıklarını kaydeden heykeltıraş Nermin Sözel ise şunları söyledi:

\"Temamız üzüm ve insan fakat henüz çalışmalar tamamlanmadığından ortaya çıkmış değil. Ya insan figürleri ya da insana dair materyallerle insanı anımsatan, tarih boyunca insanla olan birlikteliğini yansıtmaya çalışıyoruz. \'Bağ Bozumu Festivali\' olmasına denk gelmesi bizim için de güzel oldu. Her şeyin bir arada oluşu gayet güzel. Burada sanatçılarımızın dışında genç sanatçılarımız var. Trakya Üniversitesi\'nden 2 öğrencimiz, Anadolu Üniversitesi\'nden 3, Hacettepe Üniversitesi\'nden 2 öğrencimiz var. Onlarla birlikte bu sempozyumu götürüyoruz. Onlar için de bu sempozyumun faydası oldu, öğrenmeleri için staj süresi oluyor. Farklı sanatçılarla farklı deneyimleri oluyor. Okullarına döndüklerinde her biri taş heykeltıraşlarına dönmüş oluyor. Sempozyum 26 Eylül\'de kapanış töreniyle sona erecek. 27- 28 tarihleri arasında bitmiş olan heykelleri belirlemiş olduğumuz yerlere yerleştirmiş olacağız. Sanatçılar buradayken bunları koymayı düşünüyoruz.\"

TÜRKİYE\'DE 14 HEYKELİ VAR

\'Üzüm kucaklayan çocuk\' heykelini yapan ve Türkiye\'de 14 heykeli bulunan Macaristanlı sanatçı Beata Rostas, \"Kendi ülkemde üzümü çok seviyoruz. Burada bu heykelleri yapmak çok güzel. Daha önce de yaptığım 14 tane Türkiye\'de heykelim var. Ankara, Ordu, İzmir ve Antalya olmak üzere 14 heykelim var. Burada bu çalışmada olmak çok güzel\" dedi.

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