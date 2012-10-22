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Yaşam

Tekirdağ'ı sel vurdu!

Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra sağanak yağışa dönüştü

22 Ekim 2012 22:37

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle alçakta kalan bazı yollarda trafik akışında aksamalar meydana gelirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Saray-Çayla köyü arasındaki köprünün kısmen çöktüğü bildirildi.

Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, sağanak nedeniyle su baskınlarının oluştuğu Saray'da incelemelerde bulunmak bölgeye hareket etti.

Vali Yerlikaya'ya İl Emniyet Müdür Ali Yılmaz ve Jandarma Komutanı Albay Kazım Rıfkı Ayan da eşlik ediyor.

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