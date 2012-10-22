Tekirdağ'ı sel vurdu!

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak nedeniyle alçakta kalan bazı yollarda trafik akışında aksamalar meydana gelirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Saray-Çayla köyü arasındaki köprünün kısmen çöktüğü bildirildi.

Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, sağanak nedeniyle su baskınlarının oluştuğu Saray'da incelemelerde bulunmak bölgeye hareket etti.

Vali Yerlikaya'ya İl Emniyet Müdür Ali Yılmaz ve Jandarma Komutanı Albay Kazım Rıfkı Ayan da eşlik ediyor.