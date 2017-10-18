Tekirdağ'da PKK ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da polisin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 3\'ü PKK, 2\'si DEAŞ\'lı olduğu belirtilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yaptığı çalışmada, kentte PKK ve DEAŞ üyeleri olduğunu belirledi. Merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 PKK\'lı ile 2 DEAŞ\'lı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de detaylı aramalar yapıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen PKK ve DEAŞ şüphelilerinin soruşturmaları sürüyor.