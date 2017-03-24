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Yaşam

Tekirdağ'da öldürdükleri tilkiyi ağaca astılar!

"Kim hangi duygularla bunu yapabilir aklımız almıyor, naylon iple ağaca asmışlar"

24 Mart 2017 22:46

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde silahla vurularak öldürülen bir tilki, iple boğazından ağaca asılmış olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre, Çerkezköy’ün Fatih Mahallesi Ambardere mevkindeki ormanlık alana giden vatandaşlar, silahla vurularak öldürülen bir tilkiyi iple ağacı asılı olarak buldu. Tilkinin asılı bulunduğu ormanlık alanın yerleşim alanının uzağında olması nedeniyle tilkinin uzun bir süredir ağaçta asılı olduğu tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yapılanın insanlık dışı bir vahşet olduğunu ifade ederek, "Kim hangi duygularla bunu yapabilir aklımız almıyor. Naylon iple ağaca asmışlar" dedi. Vatandaşlar, daha sonra tilkiyi asılı bulunduğu ağaçtan indirdi.

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