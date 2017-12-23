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Tekirdağ'da mevsimin ilk karı başladı

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da mevsimin ilk kar yağışı, akşam saatlerinde başladı

23 Aralık 2017 00:09

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da mevsimin ilk kar yağışı, akşam saatlerinde başladı. Yağış nedeniyle Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.
Kent merkezi ile Çorlu ve Malkara ilçelerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Trafikte, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Tekirdağ ile Malkara ve Hayrabolu ilçeleri karayolunda madde hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri de olası olumsuz bir duruma karşın hazır beklemeye başladı.
Kar yağışı nedeniyle Çorlu Havalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

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