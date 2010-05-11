Tekirdağ'da metan gazı faciası: 3 ölü

Tekirdağ’ın Muratlı İlçesi’ne bağlı Ballıhoca Köyü’nde tıkanan su borusunu açmak için 12 metre derinlikteki kuyuya inen aynı aileden 3 kişi metan gazından zehirlenerek öldü.



Olay bu sabah meydana geldi. Ballıhoca Köyü'nde oturan Avcı Ailesinin fertleri bahçe suladıkları kuyudaki borunun tıkanması üzerine açmak istedi.



Peşpeşe kuyuya inen 56 yaşındaki Salim Avcı, aynı yaştaki eşi Huriye Avcı ve çocukları 24 yaşındaki Yekta Avcı, metan gazından zehirlenerek öldü.



Gelen ekipler kuyudaki cesetleri çıkardı.



