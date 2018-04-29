T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu

29 Nisan 2018 20:02

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi\'nde kıyıya caretta caretta ölüsü vurdu.
Dereağzı Mahallesi\'nde oturan Berker ve Neslihan Tibet çifti yürüyüş için çıktıkları sahilde 60 santim boyunda ölü caretta caretta görerek Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi\'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki caretta carettayı kumsaldan alarak götürdü. Sahilde yürüyüşe çıktıklarında caretta carettayı fark ettiklerini ifade eden Berke Tibet, \"Sabah eşimle birlikte yürüyüşe çıktık. Deniz kenarında oldukça büyük bir kaplumbağa olduğunu gördüm. Yakından bakınca bunun ölü bir caretta caretta olduğunu fark ettim. Üzüldük ve sanırım yaralanıp ölmüş gibiydi. Önce Namık Kemal Üniversitesi\'ne haber verdim. Süleymanpaşa Belediyesini aradım ve belediye görevlileri gelerek kepçe yardımı ile caretta carettayı alıp gömdüler\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞ SüleymanpaşaDereağzı MahallesiBerkerNeslihan TibetSüleymanpaşa BelediyesiTekirdağ Namık KemalSahildeBerke TibetDenizYakındanNamık KemalSüleymanpaşa BelediyesiniFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24