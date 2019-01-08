Tekirdağ'da kaza; otomobilde bulunan 8 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 2'si kadın 8 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ortaca Mahallesindeki Ortaca Köprüsü'nde dereye uçtu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dereye düşen otomobili kıyıya çekti.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir'in (1) hayatını kaybettiğini belirledi.