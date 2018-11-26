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Tekirdağ'da FETÖ'ye 'finansal destek' sağlayan 16 kişiye gözaltı kararı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

26 Kasım 2018 17:01

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt adına himmet ve kurban bağışı toplayan, sohbet toplantısı adı altında örgütsel faaliyetlerin yürütüldüğü toplantılara katılan, örgütün sözde lideri Fethullah Gülen\'in çağrısıyla Bank Asya\'ya para yatırdığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Savcılığın kararı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 şüpheliyi yakalamak için il merkezi ve ilçelerde çalışma başlattı.  


 

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