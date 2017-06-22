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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tekirdağ’da ‘FETÖ’ operasyonu; rektör gözaltına alındı

6 akademisyen gözaltına alındı

22 Haziran 2017 17:42

Tekirdağ’da yürütülen ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim görevlisi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Şimşek ile 7 öğretim üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

"FETÖ'nün üniversite yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında aralarında rektör yardımcılarının da bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 9'u tutuklanırken, aralarında NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in de aralarında olduğu 26'sı adli kontrol kararıyla 3'ü de savcılık ve emniyetten serbest bırakılmıştı.

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