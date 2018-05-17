Tekirdağ'da FETÖ finansörü 2 kişi daha gözaltına alındı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY\'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü tutuklanmıştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye finans sağlayanlara yönelik soruşturması kapsamında daha önce yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4\'ü tutuklandı. Sürdürülen soruşturmada D.Ç.B, Ç.A. ve O.S. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerden D.Ç.B. ile Ç.A.\'yi yakalarken, firari durumda bulunan O.S.\'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aynı soruşturma kapsamında firari olan ve aranmaları devam eden K.Ö. ile K.G.\'nin şirketlerine el konularak, kayyum atanmıştı.