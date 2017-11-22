Tekirdağ'da FETÖ davasında 2 tahliye

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da 4\'ü tutuklu, 21 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında 2 kişi tahliye edildi.

Tekirdağ 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nce İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün toplantı salonunda yapılan duruşmaya, 4\'ü tutuklu, 21 sanık ile avukatları katıldı. Sanık ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan İbrahim Göymen ve Hüseyin Karakaş\'ın cezaevinde kaldıkları süre ve örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanmadıklarını gerekçe göstererek, tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.