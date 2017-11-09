Tekirdağ'da eski sevgiliye silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde, ayrıldığı sevgilisi Cansu Ç.\'yi tabancayla yaralayıp, birlikte olduğunu düşündüğü İbrahim Y.\'nin içinde bulunduğu otomobili kurşunlayan Ömer V., polis tarafından yakalandı.

Saray\'da yaşayan Ömer V., dört gün önce, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrıldığı sevgilis Cansu Ç., ile yeniden birlikte olmak isteğiyle buluştu. Barışmayı kabul etmeyen Cansu Ç.\'yi tabanca ile ayakları ve kalçasından 3 kurşunla vurup yaralayan Ömer V., olay yerinden kaçtı. Cansu Ç., Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer V., Cansu Ç.\'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İbrahim Y.\'nin otomobiline de ateş açtı. Araçtaki İbrahim Y., saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İki silahlı saldırının ardından ortadan kaybolan Ömer V.\'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ve Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı operasyon başlattı. Polis, dün gece Saray İlçesi\'nin Safaalan Köyü\'nde olduğunu belirlediği Ömer V.,\'yi üzerinde saldırılarda kullandığı tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ömer V. ile ilgili soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDA SALDIRILARI PAYLAŞTI

Bu arada Ömer V.\'nin yakalanmadan önce sosyal medya hesabından, Cansu Ç.\'nin birlikte olduğu kişiyi öğrenmesi gerektiğini belirterek, \'Bu kez konuşabileceğimiz bir yere götürmeliydim. O kişiyi öğrenmeliydim. Yanında durdum arabaya binmesini söyledim. Kaçmaya çalıştı bir elimle onu çektim. Diğerinde silahım direndi, yere oturdu. Gelenler de vardı öfkeme hakim olamadım. Bacağına sıktım kaçtım yakalanmamam gerekiyordu. Yakalanmadım da. Sabah varsayımlarımla bulduğum kişiye gittim. Hiçbir şey umurumda değildi. Bir el ateş ettim. Omuydu bilmiyorum dönüş yapmamış olsam yakalardım. Yakalamadığım iyi oldu belki de\' yazdığı görüldü.



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