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Yaşam

Tekirdağ'da eğitim uçağı düştü; 2 kişi hayatını kaybetti!

Olay yerine itfaiye ekipleri ile ambulanslar sevkedildi

17 Ağustos 2016 15:47

Tekirdağ’ın Çorlu Havalimanından eğitim uçuşu için kalkan uçak Ahimehmet köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçak öğle saatlerinde eğitim için havalandı. Kısa süre sonra Ahimehmet köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tarlaya düştü. Uçağın yandığı ve parçalandığı gözüktü. 

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, uçak kazasında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirterek" Ölenlerden birininin eğitmen pilot diğerinin öğrenci olduğunu tahmin ediyoruz. Görünen o ki eğitim uçağı tarlaya düşmüş" dedi. 

Olay yerine itfaiye ekipleri ile ambulanslar sevkedildi.

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