Tekirdağ'da, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da düzenlenen Trakya Bölgesi Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, \"Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu konuda dünyaya örnek olacak büyük bir fedakarlıkla çaba sarf etmekte. Bizim insanımız dışarıdan gelen yabancıların göçmen diyebileceğimiz ya da düzensiz göçe konu olan insanları bağrına basıyor. Ekmekleri paylaşıyorlar, sularını paylaşıyorlar, hatta bazen evlerini paylaşıyorlar\" dedi.

Tekirdağ\'da bir otelde düzenlenen Trakya Bölgesi Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon toplantısında, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2\'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5\'inci Kolordu Komutanlığı\'ndan Tümgeneral Gürsel Yüz, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş\'ın yanı sıra Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale\'den çok sayıda kurum müdürü ve yetkili katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun katılacağı bildirilen toplantıya, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin dün polis memurunun düzenlediği silahlı saldırıda şehit olması nedeniyle katılamadı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şunları söyledi:

\"Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu konuda dünyaya örnek olacak büyük bir fedakarlıkla çaba sarf etmekte. Bizim insanımız dışarıdan gelen yabancıların göçmen diyebileceğimiz ya da düzensiz göçe konu olan insanları bağrına basıyorlar. Ekmekleri paylaşıyorlar, sularını paylaşıyorlar, hatta bazen evlerini paylaşıyorlar. Tam bir yardımseverlik tam bir hamiyetperverlik, tam bir misafirperverlik göstergesi ortaya koyuyorlar. Herkes tarafından takdirle karşılanıyor, ancak dünyanın diğer ülkeleri Avrupa\'nın gelişmiş ülkeleri, hatta gayri safi milli hasılası bizden çok daha yüksek olan ülkeler bunu sadece takdirle karşılıyorlar ve verdikleri sözde çok da durmadıklarını görüyoruz. Bizler, bizim ülkemize gelmek isteyenlere kucak açıyoruz, onların eğitimleri ile sağlıklarıyla da ilgileniyoruz, karınlarını doyuruyoruz, üstlerini başlarını giydiriyoruz, hatta barındırıyoruz. Kendi ülkelerine gidebilmek için arzu edenleri kendi ülkelerine de gönderiyoruz, gönderme gayreti içerisinde de oluyoruz. Bizim ülkemize kalmak isteyenler de bir şekilde kalıyorlar.\"

EDİRNE VALİSİ CANALP, KOORDİNATÖR OLDU

Vali Yıldırım, düzensiz göçmenden Trakya\'da özellikle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ\'ın etkilendiğini, bu iller içinde Çanakkale\'yi sayabileceklerini belirterek, \"Düzensiz göçmen konusunda en çok etkilenen illerden 3\'ü bunları gördüğümüzde birtakım tedbirlerin alınması, 3 il içerisinde görev yapan gerek askeri teşkilatlarımız, gerek sivil teşkilatlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, mülki idaremiz bir koordinasyonun gerekli olduğu zarureti tartışılmaz. Bugün ilk defa böyle bir toplantı yapıyoruz. Ne için ilk defa diyeceksiniz? Bu bölgede 3 il arasında bir Koordinatör Vali görevlendirildi. Edirne Valimiz Ekrem Bey bu konuda Koordinatör Vali olarak görevlendirildi. İlk toplantıya Tekirdağ\'da yapıyoruz ev sahipliğini yapıyoruz. İnşallah bu toplantıların devamı gelecektir. Kurumda çalışan arkadaşlarımızı bu konuda birbirlerini tanıyacaklar. Herhangi bir problem ve sorun olduğunda kiminle irtibata geçeceklerini daha önceden bilecekler ve çok daha hızlı bir şekilde yapılması gereken bütün iş ve işlemler yapılacaktır\" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.



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