Tekirdağ'da deniz 15 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Marmara Ereğlisi İlçesi’nde deniz suyu kıyıdan 15 metre geri çekildi.

Halk arasında paniğe neden deniz çekilmesiyle sahilde kum adacıkları oluştu.

Bazı vatandaşlar adacıklarda dolaşırken, amatör balıkçılar ise adacık üzerinde balık yakalamada yem olarak kullanılan solucan çıkarttı.

Bölgede en son 4 yıl önce deniz çekilmesi görüldüğünü anlatan belde sakinlerinden Mehmet Usta, "Denizin en son dört yıl önce bu kadar çekildiğini görmüştük. Hafta başında başlayan çekilmeler şuana kadar göründüğü konuma geldi" dedi. Uzmanlar ise deniz çekilmelerinin tamamen iklimsel olduğunu, depremle ilgisinin olmadığını ifade etti.