T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı

12 Ocak 2019 16:36

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışmada, Kapaklı\'dan otomobil kiralayıp İstanbul\'a giden 4 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul\'dan dönüş yapan şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ve dijital inceleme yapılmasının ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 6 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ruhan YALÇINTEKİRDAĞ DHA TEKİRDAĞ KapaklıDEAŞEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleMüdürlüğüKapaklıEmniyetteki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24