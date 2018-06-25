Tekirdağ'da CHP 3, Ak Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP 3, Ak Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

27\'nci dönem milletvekili seçimlerinde sandıkların tamamının sayıldığı Tekirdağ\'da resmi olmayan sonuçlara göre Ak Parti adayları TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, milletvekili seçildi. Tekirdağ\'da CHP\'den CHP, Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün ve Candan Yüceer milletvekili seçildi. İYİ Parti\'nin Tekirdağ birinci sıra adayı Enez Kaplan da milletvekili olarak meclise girdi.

Prof. Dr. Mustafa Şentop(Ak Parti): 6 Ağustos 1968\'de Tekirdağ\'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. ve 25. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti\'yi temsilen görev aldı. İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mustafa Yel (Ak Parti): 21 Temmuz 1968\'de Tekirdağ\'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1992 yılında girdiği Kaymakamlık mesleğinde sırasıyla Edirne Süloğlu, Aydın Yenipazar, Kırklareli Pehlivanköy, Gümüşhane Kürtün ve Edirne İpsala kaymakamlıklarından sonra Kilis ve Şırnak Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında Tekirdağ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. 26\'ncı dönemde Tekirdağ\'dan milletvekili seçilen Yel, evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Çiğdem Kongagül (Ak Parti): 24 Nisan 1969 yılında Tekirdağ\'da doğdu. Tekirdağ Namık Kemal İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu ve Tekirdağ Endüstri Meslek Lisesi Makine Ressamlığı Bölümü mezunudur. 2 Yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi Muhasebe İş İdaresi Bölümü okuduktan sonra eğitimine ara vermiştir. 2 yıllık Sosyoloji Bölümü Ön lisans mezunudur ve halen Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. 2002 yılında Tekirdağ\'da atanarak Kurucu İl Kadın Kolu Başkanlığı görevine başladı. 2004-2008-2011 yılları arasında 3 dönem kongreyle seçilerek Kadın Kolu başkanlığı görevine devam etti. 2009-2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği yaptı. 2014-2015 yılları arasında Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. Evli ve ikiz kız çocuk annesidir.

Faik Öztrak (CHP): 26 Mart 1954\'te Ankara\'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngiltere Birmingham Üniversitesinde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisans yaptı. 23, 24, 25 ve 26. dönemlerde de CHP Tekirdağ milletvekili seçilen Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Öztrak, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlhami Özcan Aygün (CHP): 1969 yılında Edirne’nin Havsa ilçesinde doğdu. 1991 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi’nden mezun olan Aygün, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1995 yılında CHP’ye üye olarak birçok kademesinde görev alan Aygün evli ve 2 çocuk babasıdır.

Candan Yüceer (CHP): 4 Mayıs 1973\'te Malatya\'da doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ\'da hekim ve işyeri hekimi olarak görev yaptı. 25 ve 26\'ncı dönemde Tekirdağ milletvekili seçildi. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanı ve CHP Parti Meclisi Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

Enez Kaplan (İYİ Parti): 2 Şubat 1962 yılında Tekirdağ\'da doğdu. Tekirdağ Namık Kemal Lisesi\'ni bitirmiş olan Kaplan, işadamlığının yanı sıra uzun süre MHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini de yürüttü. İYİ Parti\'nin Tekirdağ kurucu üyeleri arasında yer aldı.



FOTOĞRAFLI