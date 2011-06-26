Tekirdağ'da caddeler nehre döndü

T24 - Tekirdağ'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak caddeleri nehre çevirirken, metrekareye 50,6 kilogram yağış düştü.





Kentte saat 19.00 sıralarında etkili olan sağanak nedeniyle, Altınova Mahallesi, Ördeklidere mevkisi ve Barbaros beldesinde çok sayıda evin bodrum katını su bastı.

En işlek caddelerden Hükümet Caddesi, sahil yolu ve Köprübaşı mevkisinde araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı, trafik akışı yaklaşık bir saat durdu.

İstanbul istikametinden gelen araçlar, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezine alınmazken, Malkara çevre yoluna; Malkara yönünden gelen araçlar da aynı şekilde çevre yolundan İstanbul istikametine yönlendirildi.

Hayrabolu'ya giden araçlar, su baskınları yüzünden yolda mahsur kaldı. Araçlar, çevre yolu istikametine yönlendirildi.







Öte yandan, sağanak nedeniyle çöken yollarda, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, Tekirdağ Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.







Tekirdağ Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, etkili sağanak nedeniyle metrekareye 50,6 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.