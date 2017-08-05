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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tekirdağ'da ByLock operasyonu; 30 gözaltı

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü

05 Ağustos 2017 18:27

 Tekirdağ’da 'FETÖ' soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 42 kişiden 30’u, gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirlenen 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonla 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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