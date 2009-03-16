Tekirdağ'da AKP mitingi öncesi yardım

Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dar gelirli 3 bin aileye nakit para ve hediye çeki dağıtımda izdiham yaşandı. Yardım parasını almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi



Dağıtımın ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’da yapacağı mitingden 1 gün önce yapılması dikkat çekti.



Tekirdağ Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yardıma muhtaç dar gelirli 3 bin aileye 50 lira para yardımı ve 70 lira hediye çeki dağıtılacağını duyurdu. Bunun üzerine yardımların dağıtılacağı Aydoğdu Mahallesi’ndeki İlköğretim Okulu'nda toplanan çok sayıda vatandaş sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Yardım dağıtımı sırasında ise bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi. Yaşanan izdihamı polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.



3 bin kişiye yapılan yardımların Başbakan Erdoğan’ın mitinginden bir gün önce dağıtılması dikkat çekti. Bu zamana kadar yapılan yardımları mesai saatleri içinde yapan Tekirdağ Valiliği’nin bu kez yardımları hafta sonu mesai saatleri dışında yaptığı görüldü.



Her zaman valilik binasında günün belli bölümlerinde gruplara halinde verilen paraların bu kez toplu şekilde verildiği belirlendi.(DHA)



