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Tekirdağ'da 8 kişi doğum günü pastasından zehirlendi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da 11 yaşındaki Efe Berk S

13 Eylül 2017 20:38

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 11 yaşındaki Efe Berk S.\'ye düzenlenen doğum günü partisinde yedikleri pastadan zehirlenen 8 kişi hastenede tedaviye alındı.
Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nde yaşayan Zeynep T., oğlu Efe Berk S.\'ye doğum günü kutlaması yaptı. Oğlunun doğum günü için kentteki bir pastaneden pasta alan Zeynep T., gelen konuklarına bu pastadan ikram etti. Pastadan yiyen 8 kişide bir süre sonra karın ağrısı, kusma şikayetleri başladı. Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne başvuran 8 kişi gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı.
Olayın ardından Zehra T., Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne giderek, zehirlenmeye neden olan pastane hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yetkililer pastanede yaptıkları denetimlerde, soğuk dolaptan mikrobiyolojik analiz yapılmak üzere yaş pasta numunesi aldı. Numune analiz sonucunda pastanın kriterlere uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü, işletme sahibi hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.

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