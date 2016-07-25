Tekirdağ'da 46 akademisyen gözaltına alındı

Tekirdağ'da 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli (NKÜ), 46 akademisyen gözaltına alındı.

posta'nın haberine göre; Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında bir rektörlük danışmanı, 7 profesör, 14 doçent, 15 yardımcı doçentin bulunduğu 46 akademisyeni gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve NKÜ'deki odalarında yapılan aramalarda çok sayıda belge, dijital materyal ile "Fethullah Gülen tarafından okunduktan sonra örgüt mensuplarına gönderildiği ve örgüt üyelerinin birbirlerini tanıyarak konumlarını bilmelerini sağladığı" ileri sürülen 5 adet birer dolarlık banknot ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.