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Tekirdağ'da 4 Afgan'ı gasbeden şüpheliler tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iş vaadiyle çağırdıkları 4 Afgan'ı silah zoruyla tehdit ederek, pasaport, para ve cep telefonlarını gasbettiği belirtilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı

12 Aralık 2017 15:12

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, iş vaadiyle çağırdıkları 4 Afgan\'ı silah zoruyla tehdit ederek, pasaport, para ve cep telefonlarını gasbettiği belirtilen 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Çorlu\'da oturan Muhammed Ç., geçen cumartesi günü İstanbul\'da bulunan kendisi gibi Afganistan vatandaşı arkadaşı Abdulgani G.\'yi arayıp, Çorlu\'da iş bulduğunu ve yanına 3 arkadaşını daha alıp gelmesini istedi. Abdulgani G., 3 kişiyle beraber otobüsle Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesine geldi. Otogarda Muhammed Ç. tarafından karşılanan 4 Afgan, otomobille Esentepe Mahallesi Emlak Konutları bölgesindeki boş bir araziye götürüldü. Şüphelilerden Muhammed Ç.\'nin yanına gelen Doğuş Y., Hasan Ç., Afganistan uyruklu İkrami D., silah tehdidiyle Afganistan uyruklu Abdulgani G., Vahit N., Mehmed B. ile Muhammed M.\'nin üzerindeki pasaport, para ve cep telefonlarını alıp, olay yerinden kaçtı.
Gasbedilen Afganlar\'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 80 güvenlik kamerasındaki yaklaşık 70 saatlik kayıtları inceledi. Nusratiye Mahallesi\'nde olduğu belirlenen şüpheliler için polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde 2\'si Afganistan uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda gasbettikleri pasaportlar ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çorlu Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İkram D., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Hasan Ç., Doğuş Y. ve Muhammed Ç. ise \'birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp\' iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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