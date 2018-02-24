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Yaşam

Tekirdağ'da 3 IŞİD'li gözaltına alındı

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor

24 Şubat 2018 00:35

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nde düzenlenen IŞİD operasyonunda  3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin terör örgütüne eleman temin ettikleri ve örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Ergene İlçesi'nde 3 kişinin IŞİD'e eleman temin ettikleri ve örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduklarını belirledi. Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda şüpheliler, A.C.B., Z.B. ve M.E.C., yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.(DHA)

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