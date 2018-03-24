Tekirdağ'da 12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 40 yaşındaki Erol K., 12 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Çorlu'da ortaokul öğrencisi N.N., okuldan çıkıp eve gittiği sırada iddiaya göre, yanına gelen bir kişi cep telefonunda bulunan cinsel içerikli görüntüleri izletmeye başladı. N.N.'nin bağırması üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı.

Evine giden N.N., olayı ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Çocuğun verdiği eşkâl üzerinde ve güvenlik kameraları kayıtlarında inceleme yapan polis, şüphelinin Erol K. olduğunu belirledi.

Polis, Erol K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Erol K., "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelinin 2011 yılında da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu için cezaevinde kaldığı öğrenildi.