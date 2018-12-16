Tekirdağ'a termik santralden vazgeçildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin, teknik nedenlerle yapımından vazgeçildiğini açıklaNdı. Karar, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.



Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki Pınarça mevkisine kömürlü termik santral kurulması için çalışmalar başlatılıp, bölgede kamulaştırılmalar yapıldı. Bölge halkı, kurulmasını istemediği termik santrale karşı çeşitli protestolarda bulunurken, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) bilgilendirme toplantısını da gösterdiği tepkilerle yaptırmadı. AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, termik santralin yapımından teknik nedenlerle vazgeçildiğini bildirdi. Yel, açıklamasında şöyle dedi:



"Son günlerde sürekli Tekirdağ kamuoyunu meşgul eden Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkisinde yapılması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili olarak; Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ve Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyesi Çiğdem Koncagül'ün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Yel'in termik santralin yapımından vazgeçildiğini açıklaması, bölgede sevinçle karşılandı. Çerkezköy Belediye Başkanı CHP'li Vahap Akay, santralin iptal edilmesinin yerinde ve doğru bir karar olduğunu belirterek, "Bu karar için teşekkür ediyoruz. Çerkezköy'ün yüzde 90'ının karşı çıktığı termik santralin iptal edilmesi kararını doğru buluyoruz. Ancak 'teknik nedenlerle iptal edilmiştir' açıklamasının seçime 105 gün kala yapılması kamuoyunu tatmin etmemiştir. Kamuoyu şu soruların cevaplarını merak ediyor: Kömürlü termik santralin iptalini gerektiren teknik nedenler nelerdir? Bu teknik nedenlerin seçimlerden sonra iyileşme ihtimali var mıdır? Termik santral sahası olarak belirlenen alanın, yeniden tarım ve orman alanına dönüştürülmesi yönünde plan değişikliği yapılacak mıdır? ÇED raporları iptal edilmiş midir? Çerkezköy bu termik santral belasından tamamen kurtulmuş mudur? Çerkezköy bizim evimizdir. Evimizin havasının, suyunun, doğasının kirletilmemesi için termik santrale karşı her şeye rağmen mücadele veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

