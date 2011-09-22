Tekirdağ yağmura teslim oldu

T24- Tekirdağ ve ilçelerinde dün akşam başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, hayatı felç etti.

Edinilen bilgiye göre, sağanak nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi önüne yapılan köprü altına biriken su sürücülere zor anlar yaşattı. Kentin çeşitli bölgelerinde de sağanak nedeniyle yolda çökmeler yaşandı. Belediyenin kazı yaptığı bölgelerde de sağanak nedeniyle derin çukurların oluştuğu görüldüğü.

Malkara ilçesinin Gazibey ve Camiatik mahallerinde 3 evi, Hayrabolu ilçesinde de 5 evi su bastı. Çorlu ilçesinde ise sağanak nedeniyle toprağın biriktiği yolda kalan 2 araç, çekiciyle kurtarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde son 24 saatte metrekareye 90,2 kilogram yağış düştüğünü bildirdiler.

Yağışların, gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.