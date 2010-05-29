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Yaşam

Tekirdağ ve Edirne'de deprem oldu

29 Mayıs 2010 12:37

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3, Edirne'nin İpsala İlçesi'nde ise 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Malkara'daki depremin saat 08.10'de kaydedildiğini açıkladı. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olması nedeniyle etkisi geniş bir alanda hissedildi. Bu depremin hemen ardından saat 08.13'te bu kez Edirne'nin İpsala İlçesi İbriktepe Bölgesi'nde yerin 6.7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde ikinci sarsıntı oldu.

İki deprem korkuya neden olurken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

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