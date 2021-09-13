Tekirdağ Sağlık Müdürü: Yatan hasta ve kayıplarda gençleri görmeye başladık

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Covid-19'a yakalananların yüzde 80'inin eksik aşılı olduğunu, hayatını kaybedenlerin yüzde 90'ının ise aşı yaptırmadığına dikkat çekerek gençler konusunda uyardı. Kalkan, "Maalesef kayıplarımızda genç nüfusumuzu görmeye başladık. Bu nedenle gençlerimizi daha fazla aşılanmaya davet ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs risk haritasında vaka sayısının 100 bin kişide 105,91 olarak açıklandığı Tekirdağ'da, 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olanların oranı 89,4'e ulaştı. Aşılama oranının en yüksek olduğu 4'üncü il olan Tekirdağ'ın İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, il genelinde aşılamada büyük bir yol kat ettiklerini ifade etti.

"Genç yaş grubu hastalarımızı yatar durumda"

Son dönemlerde genç kayıpların olduğuna dikkat çeken Kalkan, şunları söyledi:

"Servislerde yatan hastalarımızın yüzde 80 oranında hiç aşılanmamış ve aşısını tamamlamamış kişilerden oluşması, yine vefat eden hastalarımızın yüzde 90'ını aşılanmamış hastalarımızın oluşturması, aşının koruyuculuğu anlamında bize gerekeni söylüyor. Tüm sağlık çalışanlarımız olarak tekrar vatandaşlarımızı aşılanmaya tekrar davet ediyoruz.



Daha genç bir yaş oranına inmiş durumdayız. Gençlerimiz biraz daha tez canlı, biraz daha 'biz bunu nasılsa atlatırız' düşüncesiyle, gereken önemi göstermeyebiliyor. Ama vakalar onlara da hayır demiyor. Ve dolayısıyla son dönemde daha bir genç yaş grubu hastalarımızı yatar durumda görüyoruz ve maalesef kayıplarımızda da genç nüfusumuzu görmeye başladık. O yüzden gençlerimizi daha fazla aşılanmaya davet ediyoruz" dedi. (DHA)